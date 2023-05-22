إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صاحب المركز العاشر.
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إحصائية مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يخسر من 10 مباريات افتتح فيها التسجيل سوى مرة واحدة فقط، ما يحفز لاعبيه للتألق اليوم.
على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الأكثر إهدارًا للنقاط في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بعدما خسر 21 نقطة، ويطمح لاعبوه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم.
وسبق أن لعب الفيحاء ضد الرائد 9 مرات، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وحقق الفريق البرتقالي انتصاراته الثلاثة خلال آخر 4 مواجهات، فيما تمكن الفريق الريداوي من الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.