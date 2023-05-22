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ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صاحب المركز العاشر.

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الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

الفيحاء يتألق بعد التقدم

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إحصائية مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه لم يخسر من 10 مباريات افتتح فيها التسجيل سوى مرة واحدة فقط، ما يحفز لاعبيه للتألق اليوم.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الأكثر إهدارًا للنقاط في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بعدما خسر 21 نقطة، ويطمح لاعبوه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم.

نادي الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

المواجهات السابقة

وسبق أن لعب الفيحاء ضد الرائد 9 مرات، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وحقق الفريق البرتقالي انتصاراته الثلاثة خلال آخر 4 مواجهات، فيما تمكن الفريق الريداوي من الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

الفيحاء ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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