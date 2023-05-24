إخماد حريق في حشائش بوادي الأديرع بحائل

وقال حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر: مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع، ولا إصابات.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق أعلن المدني عن إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال حريق لحظي في أحد مطاعم العاصمة الرياض.