Icon

4 نجوم يعودون إلى النصر بعد نهاية الموسم Icon أفيال عطشى تقتحم قرى وتلحق دمارًا وقتلى في الكاميرون Icon حساب المواطن يعيد التذكير بشروط التسجيل كفرد مستقل Icon كريسمير ريزيتش مدربًا جديدًا لـ الطائي Icon أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي بسبب أزمة سقف الدين Icon إخماد حريق في حشائش بوادي الأديرع بحائل Icon أبشر: مزاد اللوحات الإلكتروني ينتهي غدًا Icon جماهير النصر تطالب برحيل وليد عبدالله Icon السعودية تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق Icon جريان شعاب القرارة بالدوادمي بعد أمطار الرياض الغزيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا إصابات بشرية

إخماد حريق في حشائش بوادي الأديرع بحائل

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
إخماد حريق في حشائش بوادي الأديرع بحائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت فرق الدفاع المدني بحائل، في إخماد حريق في حشائش بوادي الأديرع.

وقال حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر: مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع، ولا إصابات.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق أعلن المدني عن إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال حريق لحظي في أحد مطاعم العاصمة الرياض.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

قد يهمّك أيضاً
رشيد بن الحسن يترأس وفد المغرب للمشاركة في قمة جدة

رشيد بن الحسن يترأس وفد المغرب للمشاركة في قمة جدة

مقتل 3 هولنديين في تحطم طائرة بكرواتيا

مقتل 3 هولنديين في تحطم طائرة بكرواتيا

https://twitter.com/SaudiDCD/status/1661408186824261633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1661408186824261633%7Ctwgr%5E4e120674f6a5525ac60fea04c7971a55fc1d9fa6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fajel.sa%2Flocal%2Ft6d3kctrke

قد يهمّك أيضاً
رقم مميز لمباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ28

رقم مميز لمباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ28

اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا

اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة