إدارة النصر تُلبي طلب كريستيانو رونالدو

تعمل إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على تلبية طلب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد.

إدارة النصر تفاوض تيليس

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الاثنين: “كريستيانو رونالدو طلب التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد”.

وأضاف: “فشل تيليس في حجز مكان له في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي، منذ وصوله لأولد ترافورد، قادمًا من بورتو في 2020، وخرج معارًا إلى إشبيلية، حتى نهاية الموسم الجاري”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية في تقريرها: “النصر ينوي تلبية رغبة رونالدو، من خلال التفاوض مع مانشستر يونايتد لحسم الصفقة، ويُعد الأقرب لضمه في الميركاتو الصيفي”.

وشارك تيليس في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني في جميع البطولات، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة.

تألق كريستيانو رونالدو

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، وساهم في حفاظه على المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد وخطف الصدارة.