إرسال أول رائد فضاء مدني صيني لمحطة تيانغونغ

تعتزم الصين للمرة الأولى في تاريخها، إرسال رائد فضاء مدني في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ، ما يشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

تفاصيل العملية

وكشف الناطق باسم الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة، لين شيكيانغ، خلال مؤتمر صحافي في بكين، أن رائد الفضاء غي هايشو أستاذ في جامعة علوم الجو والفضاء.

وكان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأفاد الناطق بأن غي سيكون مسؤولًا بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

مهام رائد الفضاء

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنغ ورائد الفضاء جو يانجو.

وقالت وكالة الفضاء الصينية: سينطلق الطاقم من قاعدة جيوغوان في شمال غرب الصين عند الساعة 09.31 بالتوقيت المحلي (الساعة 01.31 ت ج).

وتابعت جامعة بيهانغ، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها غي، أن هذا الأخير ينتمي إلى عائلة عادية من إقليم يونان في غرب البلاد.