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طمأنة المريض ومساعدته على الجلوس

إرشادات إسعافية للتعامل مع أزمة الربو

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
إرشادات إسعافية للتعامل مع أزمة الربو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الهلال الأحمر عن بعض الإرشادات الإسعافية المهمة للتعامل مع أزمة الربو الحادة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للربو.

إشادات إسعافية

ونصحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في حالة التأكد أن ما يعاني منه المريض هو نوبة ربو حادة، بضرورة طمأنة المريض والتهدئة من روعه، ومساعدته على الجلوس أو أخذ الوضعية المريحة له، مع مساعدته لأخذ جرعة من بخاخ أو بخار (الفنتولين) الذي يستعمله.

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وأضافت الهيئة أنه إذا لم يتحسن بعد 10 دقائق، ينبغي الاتصال على رقم 997 عمليات الهلال الأحمر، وفي حالة تكرار النوبة أي حدوث ما يسمى حالة الربو المتكررة يتم نقل المريض إلى المستشفى.

كما نصحت بالحفاظ على أمان الموقع للمريض، حيث يتم نقله إلى مكان لا يوجد به مثيرات للربو (أبخرة- أترية – عطور) والحفاظ على مصدر هواء متجدد.

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