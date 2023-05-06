إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة

تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية قصة “كافد” أكبر مشروع عقاري على مستوى العالم في قلب الرياض المنع من التسجيل سبب خسارة الهلال للقب الآسيوي الفنانة أصالة تصل لحفلها بالقاهرة على ظهر قارب مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي سامي الجابر: يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي، أنها أزالت 4 مزارع في منطقة الجعرانة، تُقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 55 ألف متر مربع.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم إزالة هذه المزارع إزالة كلية، وذلك بالتعاون مع لجنة منع سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.