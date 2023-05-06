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تُقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 55 ألف متر مربع

إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة
المواطن - فريق التحرير

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.

إزالة 4 مزارع

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي، أنها أزالت 4 مزارع في منطقة الجعرانة، تُقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 55 ألف متر مربع.

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وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم إزالة هذه المزارع إزالة كلية، وذلك بالتعاون مع لجنة منع سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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