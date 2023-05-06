إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي.

إزالة 4 مزارع

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي، أنها أزالت 4 مزارع في منطقة الجعرانة، تُقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 55 ألف متر مربع.

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم إزالة هذه المزارع إزالة كلية، وذلك بالتعاون مع لجنة منع سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.