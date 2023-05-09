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لاغتيال 3 قادة عسكريين في سرايا القدس

إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية في غزة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية في غزة
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل أمريكية مخترقة للحصون في عملية اغتيال 3 قادة عسكريين في سرايا القدس، الذراع المسلحة لحركة “الجهاد الإسلامي”، اليوم الثلاثاء.

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استخدم قنبلة GBU-39

وذكر نير دفوري، محلل القناة الـ12 الإسرائيلية: “في عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة استخدم قنبلة “GBU-39″ وهي قنبلة أمريكية ذكية ذات جيل متقدم متخصصة في تدمير القواعد والتحصينات العسكرية”.

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ولفت إلى أن هذه القنابل تستخدم من قبل طائرات F15، وF16، وF35، وفي مهام دقيقة، لدقتها العالية في الإصابة، وتحتوي على 16 كجم من مادة (AXF757) شديدة الانفجار”.

وأوضح أن “هذه القنبلة مزودة بأجنحة تفتح وقت الإطلاق، كما يمكنها اختراق خرسانة مسلحة تصل إلى 1 متر”.

وأعلنت هندسة المتفجرات في وزارة الداخلية بغزة، أن أطقمها عملت لتحييد وإزالة قنبلة غير منفجرة من نوع (GBU 39) من مخلفات القصف الإسرائيلي على عمارة الدولي في مدينة غزة.

ونادرًا ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من القنابل خلال عملياته في قطاع غزة، إلا أنه يعتمد عليها خاصة في عمليات الاغتيال لضمان تحقيق الهدف من عمليات القصف.

وسبق أن استخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من القنابل في عملية اغتيال استهدفت القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف خلال الحرب على غزة عام 2014.

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