إسرائيل تفتح الملاجئ شمالاً

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كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلدية طبريا لـفتح الملاجئ.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد جاء ذلك في ظل الوضع الأمني على الحدود مع لبنان
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي منطادًا عملاقًا لمراقبة الدول العربية المحيطة بفلسطين، بحجة رصد أي محاولات دخول للطائرات عبر الحدود.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المنطاد الكبير لمراقبة ورصد أي طائرة تدخل وتخرج، خاصة من الجهة الشمالية، موضحًا أن المنطاد موجود في منطقة الجليل لرصد ومراقبة أي طائرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مسيرة أو حتى طائرة ورقية.