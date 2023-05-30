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بسبب توتر الوضع الأمني مع لبنان

إسرائيل تفتح الملاجئ شمالاً

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
إسرائيل تفتح الملاجئ شمالاً
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلدية طبريا لـفتح الملاجئ.

الوضع الأمني

وبحسب وسائل الإعلام، فقد جاء ذلك في ظل الوضع الأمني على الحدود مع لبنان

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وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي منطادًا عملاقًا لمراقبة الدول العربية المحيطة بفلسطين، بحجة رصد أي محاولات دخول للطائرات عبر الحدود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المنطاد الكبير لمراقبة ورصد أي طائرة تدخل وتخرج، خاصة من الجهة الشمالية، موضحًا أن المنطاد موجود في منطقة الجليل لرصد ومراقبة أي طائرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مسيرة أو حتى طائرة ورقية.

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