إسرائيل تفتح الملاجئ

أعلنت بلدية تل أبيب، مساء أمس الثلاثاء، فتح الملاجئ خشية سقوط صواريخ من قطاع غزة.

إجلاء الإسرائيليين

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على نشر منظومة القبة الحديدية في مناطق مختلفة، لاسيما الجنوب وتل أبيب، وسط تحضيرات لإجلاء آلاف الإسرائيليين من مستوطنات غلاف غزة وسديروت، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

يأتي هذا في ظل التوتر على جبهة غزة، في أعقاب العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء؛ ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًّا وإصابة 20 من جراء غارات طيران الاحتلال على منازل للمدنيين ومواقع للمقاومة، في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

ومع تصاعد التوتر الأمني، شرع المئات من المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، بإخلاء منازلهم والفرار إلى مناطق يعتبرونها “آمنة” في الوسط والشمال.