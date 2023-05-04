إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

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أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الخميس، أن 3 مواطنين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط الشهداء خلال المداهمة التي وقعت بالبلدة القديمة بنابلس، مضيفة أن اثنين منهما “تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار”.
وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات في نابلس عقب اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، فيما ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش تنفذ عملية في البلدة القديمة.
وذكرت مصادر محلية أن الفلسطينيين الثلاثة لقوا مصرعهم على يد قوات خاصة إسرائيلية.
وقال شهود عيان إن العملية بدأت بعد أن اكتشف نشطاء في المدينة وجود قوة إسرائيلية خاصة ترتدي زيًا مدنيًا فلسطينيًا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، لتقتحم عقب ذلك عشرات الآليات التابعة للجيش الإسرائيلي المدينة.