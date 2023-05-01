إسعاف جدة يباشر حالة طبية قادمة من السودان

قامت فرق الإسعاف بميناء جدة، بمرافقة أولى الحالات المرضية لسيدة قادمة من السودان على متن طائرة الإجلاء الأمريكية، حيث قاموا بتقديم الإسعافات اللازمة ومتابعة حالتها الصحية.

مباشرة حالة طبية من قبل إسعاف ميناء #جدة الإسلامي لسيدة قادمة من #السودان عبر سفينة الإجلاء الأميركية

عبر:@hisham_khayyat pic.twitter.com/Haxji9kMN2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023

من جانبها، أفادت قناة “العربية” بوجود 3 أشخاص من ركاب السفينة الأمريكية بحاجة إلى الرعاية الصحية فيما تأهبت سيارات إسعاف ميناء جدة استعدادًا لاستقبالهم وتقديم الإسعافات اللازمة.

وصول السفينة الأمريكية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت سفينة عسكرية أمريكية قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

ووصلت حتى الآن 26 سفينة إجلاء إلى جدة قادمة من السودان، كما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.

يذكر أن المملكة تقدم نموذجًا يحتذى في مد يد العون للرعايا الأجانب في عمليات الإجلاء وسط إشادات إقليمية ودولية واسعة النطاق، وذلك منذ اللحظة الأولى لصدور توجيهات القيادة بإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.