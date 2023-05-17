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ارتفاع بنسبة 60% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2023 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 28 مليون ريال بارتفاع 60% مقارنة بالربع المماثل حين حققت 17 مليون ريال صافي ربح.

أرباح إسمنت المدينة

وأوضحت شركة إسمنت المدينة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 28 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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النتائج المالية لشركة إسمنت المدينة بالتفصيل:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 108,248,052 108,104,308 0.13 133,960,337 -19.19
اجمالي الربح (الخسارة) 32,984,436 26,286,486 25.48 57,847,324 -42.98
الربح (الخسارة) التشغيلي 24,264,392 17,531,530 38.4 48,319,999 -49.78
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 27,589,637 17,152,165 60.85 47,752,307 -42.22
اجمالي الدخل الشامل 27,569,343 17,825,554 54.66 49,221,645 -43.99
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

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