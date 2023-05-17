إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2023 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 28 مليون ريال بارتفاع 60% مقارنة بالربع المماثل حين حققت 17 مليون ريال صافي ربح.

أرباح إسمنت المدينة

وأوضحت شركة إسمنت المدينة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 28 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

النتائج المالية لشركة إسمنت المدينة بالتفصيل: