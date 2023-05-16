إشادة بتصرف فهد المفرج مع لاعبي الهلال

أشادت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال، بتصرف فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم مع لاعبي الأزرق بين شوطي مباراة الوحدة في نهائي كأس الملك مساء الجمعة الماضية.

تعليق فهد المفرج

وقال المفرج محفزًا لاعبي الأزرق بين شوطي مباراة نهائي كأس الملك: ” ألعبوا لعائلتكم، أمامكم 45 دقيقة، لا أريد إمكانيات منكم ، أريد عقلاً وهدوءًا وأن كل زميل يساعد الآخر ولا يوجه له اللوم لأنه أخطأ، يجب أن تساعدوا بعضكم البعض ويجب أن تحفزوا بعضكم البعض في الملعب، قاتلوا للتتويج بكأس الملك”.

وأكدت جماهير أزرق الرياض على أن وجود إداري ذي شخصية قوية مثل المفرج مع لاعبي الهلال سيساعد الفريق دائمًا على تخطي الصعاب والفوز بالكثير من البطولات في المرحلة المقبلة.

الهلال يُصالح جماهيره

ونجح الهلال في مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا لصالح نادي أوراوا الياباني، حيث ضمن الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي، ونال كذلك 10 ملايين ريال مكافأة الفوز بلقب كأس الملك.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الاتحاد اليوم في الجولة الـ27 من دوري روشن، حيث يرغب الهلال في الفوز وذلك للاقتراب من المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.