إصابات بإطلاق نار بولاية جورجيا والشرطة تدعو المواطنين للاحتماء

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وقعت إصابات في إطلاق نار بأتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ودعت الشرطة الأمريكية المواطنين للاحتماء؛ لأن المشتبه فيه ما زال طليقًا.
وأفادت الشرطة الأمريكية بمقتل شخص واحد من جراء إطلاق نار بمحيط المركز الطبي في أتلانتا ونقل 3 آخرين إلى المستشفى.
وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي: إنه يطارد رجلًا متهمًا بقتل خمسة من جيرانه في ولاية تكساس بعد جدال حول تدربه على إطلاق النار بالقرب من مقر إقامتهم.
وقال عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن المتهم البالغ من العمر 38 عامًا، هو رجل “مسلح وخطير”.
وتفيد التقارير بأنه فتح النار على جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النار لأنهم كانوا يحاولون تنويم طفل رضيع، ومن بين الضحايا الخمسة طفل في الثامنة من عمره. وقال الإف بي آي: “إنه يشكل خطرًا على المجتمع”.
وكرست الشرطة جهودًا قوية للغاية لاعتقال هذا الرجل قبل أن يقتل المزيد من الأشخاص.
وقال قائد الشرطة: “نحن نتعقبه بمساعدة الكلاب ورجال على ظهر الخيول وبطائرات من الجو”، مضيفًا: “قد يكون في أي مكان الآن”.