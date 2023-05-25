إصابات في هجوم للغربان على المارة بألمانيا

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أعلنت شرطة مقاطعة ساكسونيا، عن مهاجمة أسراب الغربان للمارّة في مدينة دريسدن الألمانية متسببة بإصابة امرأة في الرأس.
وأفادت الشرطة في بيان: صباح أمس، هاجمت الغربان عددًا من المارة على رصيف ديفرين شتراسه. وأصيبت امرأة (39 عامًا) في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد الحادث طوقت الشرطة المنطقة، ولم ترد أنباء عن هجمات أخرى.