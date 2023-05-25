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أصيبت امرأة بالرأس وتم نقلها للمستشفى

إصابات في هجوم للغربان على المارة بألمانيا

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
إصابات في هجوم للغربان على المارة بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة مقاطعة ساكسونيا، عن مهاجمة أسراب الغربان للمارّة في مدينة دريسدن الألمانية متسببة بإصابة امرأة في الرأس.

تفاصيل الحادث

وأفادت الشرطة في بيان: صباح أمس، هاجمت الغربان عددًا من المارة على رصيف ديفرين شتراسه. وأصيبت امرأة (39 عامًا) في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وبعد الحادث طوقت الشرطة المنطقة، ولم ترد أنباء عن هجمات أخرى.

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