إصابة أعضاء بالسفارة الأمريكية في نيجيريا جراء هجوم

تحدثت أنباء عن إصابة عدد من أعضاء السفارة الأمريكية في نيجيريا جراء هجوم على قافلة، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.

قافلة عربات أمريكية

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا لكن لم يصب أي مواطن أمريكي.

وذكر جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي “ما يمكنني إخباركم به” هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين.

وأضاف: “نحن على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض الضحايا، لكنني لا أريد أن أستبق كثيرًا موقفنا الحالي”.