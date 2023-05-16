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تعرضت قافلة عربات لاستهداف

إصابة أعضاء بالسفارة الأمريكية في نيجيريا جراء هجوم

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
إصابة أعضاء بالسفارة الأمريكية في نيجيريا جراء هجوم
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت أنباء عن إصابة عدد من أعضاء السفارة الأمريكية في نيجيريا جراء هجوم على قافلة، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.

قافلة عربات أمريكية

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا لكن لم يصب أي مواطن أمريكي.

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وذكر جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي “ما يمكنني إخباركم به” هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين.

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وأضاف: “نحن على علم بوقوع بعض الإصابات، وربما حتى بعض الضحايا، لكنني لا أريد أن أستبق كثيرًا موقفنا الحالي”.

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