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لم يلتق بأحد هذا الصباح بسبب مرضه

إصابة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني بالحمى

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
إصابة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني بالحمى
المواطن - فريق التحرير

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أصيب البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان بالحمى، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إلغاء جدول أعماله.

لم يلتق بأحد هذا الصباح

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، بأن البابا فرانسيس البالغ من العمر 86 عامًا، لم يلتق بأحد هذا الصباح بسبب مرضه.

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من المعروف أن الفاتيكان أعلن في مارس من العام الماضي أن البابا فرانسيس دخل مستشفى الجوزاء في روما لإجراء فحوصات طبية منتظمة لم يتم تحديدها.

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وأمضى البابا فرانسيس 10 أيام في مستشفى روما يخضع لعملية جراحية، في عام 2021

مشاكل صحية

وأيضا في ديسمبر 2022، كشف البابا فرانسيس، لأول مرة أنه بعد انتخابه في عام 2013، وقع خطاب استقالته لاستخدامها إذا كانت مشاكل صحية خطيرة ودائمة تمنعه يومًا ما من أداء واجباته.

وأردف البابا فرانسيس، أنه سلم استقالته إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك الكاردينال تارسيسيو بيرتوني المرتبط بالبابا السابق لبينديكتوس السادس عشر.

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