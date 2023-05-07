إصابة رقبة الملك تشارلز بسبب ثقل التاج الملكي

تحدث الأمير وليام، الأحد، عما حدث لوالده الملك تشارلز بعد ارتدائه تاجًا تاريخيًّا ضخمًا وثقيل الوزن، خلال حفل تتويجه السبت.

يزن كيلوجرامين وربعًا

وأمام جمع ضم 100 من زعماء العالم وجمهور بالملايين من متابعي شاشات التلفزيون، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج “سانت إدوارد”، الذي يعود تاريخه إلى 360 عامًا، على رأس تشارلز، الذي جلس على عرش يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر.

وقال وليام لمجموعة من المواطنين في حديث ودي: “أعتقد أن رقبته أصيبت بالألم الليلة الماضية بسبب التاج. إن وزنه ثقيل جدًّا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

لن يسقط

وأردف أنه جرى وضع التاج بعناية فائقة للتأكد من أنه لن يسقط من رأس الملك.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن التاج، الذي يزن كيلوجرامين وربعًا، تم ارتداؤه في لحظة التتويج بالضبط، مضيفة أنه ارتدى أيضًا تاجًا ثانيًا يسمى “تاج الإمبراطورية”، ويزن حوالي كيلوجرامًا واحدًا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن قصر بكنغهام أن التاج التاريخي سيخضع لتعديل حتى يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث.

ويتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى في وجود 4 صلبان و4 أزهار زئبق، كما أن لديه غطاء مخمليًّا مزينًا بفرو القاقم.