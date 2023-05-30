إصابة شخصين جراء حريق مركز تجاري بحفر الباطن

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تمكنت فرق الدفاع المدني في حفر الباطن من إخماد حريق في مركز تجاري، ما نتج عنه إصابة شخصين.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أنه نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.