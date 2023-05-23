إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل رحلة حجاج باكستان تيك توك تقاضي ولاية أمريكية بسبب الحظر وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم عسير تكتسي بالبياض بعد موجة أمطار وبرد حقيقة نقل توابيت فرعونية لإسرائيل لفحصها بالتصوير المقطعي خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للشعب اليمني وجهود التوصل لحل سياسي إجابة بالعربية لنجل كريستيانو رونالدو تثير الإعجاب وليد معاذ: نحتاج 120 مليونًا لإنهاء كافة قضايا الأهلي مطلب بوقف عرض الأفلام الوافدة: تخلق رموزًا إجرامية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مباشرة فرق الدفاع لحادث اشتعال لحظي في شقة في الرياض، أسفر عنه إصابة شخصين.
وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.
ونشرت صورة من عمليات إخماد الحريق.