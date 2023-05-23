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تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ صباحاً
إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مباشرة فرق الدفاع لحادث اشتعال لحظي في شقة في الرياض، أسفر عنه إصابة شخصين.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

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ونشرت صورة من عمليات إخماد الحريق.

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