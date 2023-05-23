إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مباشرة فرق الدفاع لحادث اشتعال لحظي في شقة في الرياض، أسفر عنه إصابة شخصين.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

ونشرت صورة من عمليات إخماد الحريق.