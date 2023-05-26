Icon

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية Icon الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خرج بحثًا عن الماء ومواجهة الجوع

إصابة مسن بريطاني برصاص قناص ووفاة زوجته جوعًا بالسودان

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
إصابة مسن بريطاني برصاص قناص ووفاة زوجته جوعًا بالسودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاشت عائلة بريطانية من أصول سودانية في الخرطوم، مأساة موجعة في ظل الصراع المسلح المستمر هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تعرض مسن عمره 85 عامًا لإطلاق نار من قبل قناصة، فيما توفيت زوجته، وهي من أصحاب الهمم، جوعًا.

تفاصيل ما حدث

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عبدالله شلقامي، البريطاني الذي يملك فندقًا في لندن، عاش مع زوجته علوية رشوان (80 عامًا)، قرب القاعدة الدبلوماسية البريطانية في الخرطوم.

قد يهمّك أيضاً
العدالة يبتعد عن مناطق الهبوط بثنائية في الهلال

العدالة يبتعد عن مناطق الهبوط بثنائية في الهلال

توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

ووفقًا للتقرير، فإن بريطانيا لم تعرض المساعدة لشلقامي لمغادرة السودان، وبدلًا من ذلك طُلب منه الذهاب إلى مطار على بُعد 40 كيلومترًا خارج الخرطوم، حيث توجب عليه عبور منطقة صراع مسلح، ليصعد على متن رحلة إجلاء.

قد يهمّك أيضاً
سعيد المولد يشعل المنافسة بين جماهير الاتفاق

سعيد المولد يشعل المنافسة بين جماهير الاتفاق

تأخر إعلان التقويم الدراسي يربك الخطط ويفتح تكهنات العودة لفصلين

تأخر إعلان التقويم الدراسي يربك الخطط ويفتح تكهنات العودة لفصلين

اضطر شلقامي لترك زوجته للحصول على المساعدة لمواجهة الجوع وعدم وجود ماء، وعند خروجه من المنزل، أصيب الثمانيني بثلاث رصاصات في يده وصدره وأسفل ظهره، من قبل قناص.

تُركت لتدبر أمورها بنفسها

ونجا شلقامي بعد نقله إلى أحد أقربائه في منطقة أخرى بالخرطوم، وخضع الرجل لعملية جراحية من دون مخدر في الخرطوم، أجراها ابنه الذي يعمل طبيبًا، ثم تمكن من الفرار إلى مصر حيث يتلقى العلاج.

أما زوجته، فقد تُركت لتدبر أمورها بنفسها، حيث كان من المستحيل عليهم الوصول إليها في المنطقة المحاطة بالقناصة، ونتيجة لذلك ماتت من الجوع.

ووفقًا لتقارير إعلامية، كشفت أزهار حفيدة شلقامي، التي نشأت في الخرطوم، أن السفارة البريطانية كانت “على بعد خطوات من منزل جديها”.

وأردفت: “ما حدث لجدي وجدتي جريمة ضد الإنسانية، ليس فقط من قبل قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لكن من قبل السفارة البريطانية، لأنها الوحيدة التي كان من الممكن أن تمنع وقوع ما حدث لهما”، وفق أزهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة