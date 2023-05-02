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جرّاء سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه

إصابة مقيم بنزيف حاد في المخ وتدخل جراحي ينقذ حياته

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
إصابة مقيم بنزيف حاد في المخ وتدخل جراحي ينقذ حياته
المواطن - واس

تمكّن فريق طبي مختص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمقيم في العقد الثالث من عمره جرّاء سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه من مركبة.

حالة المقيم

وبيّنت صحة جدة أن المصاب قدم إلى طوارئ المستشفى جرّاء إصابة بالغة في الجمجمة نتيجة سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه ما أدى لحدوث نزيف حاد وفقدان تام للوعي، ما دعا الفريق الطبي وعلى الفور إلى إدخال المصاب للعمليات لإيقاف النزيف وإنقاذ حياته والحرص على استقرار العلامات الحيوية.

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خطر النزيف الشديد

وقد كانت الخشبة ملتصقه بالوريد الرئيسي للدماغ وكان هناك خطر للنزيف الشديد لكن تم السيطرة عليه تماماً بقيادة الدكتور مصطفى عرفه، حيث أثرت الإصابة 15 % على المخ ما أدى إلى عدم التركيز، و لكن – بحمد الله – كانت الإصابة بعيدة عن مراكز الحركة والكلام في الدماغ، مشيرة إلى أن التدخل ‏السريع في مثل هذه الحالات يُعد السبب الرئيس – بعد الله – في إنقاذ حياة المصاب، حيث إن نوعية الإصابة بهذه الإصابة و النزيف قد تسبّب إعاقة دائمة.
يذكر أن مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أجرى خلال شهر أبريل الماضي 562 عملية جراحية، تشمل العمليات المجدولة و جراحات اليوم الواحد و الطارئة.

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