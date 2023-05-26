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بانخفاض قدره 21% و17% مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة لها

إصابة 2.3 مليون و15 ألف حالة وفاة بكورونا خلال 28 يومًا

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
إصابة 2.3 مليون و15 ألف حالة وفاة بكورونا خلال 28 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حوالي 15 ألف حالة في آخر 28 يومًا (من 24 إبريل إلى 21 مايو 2023)، وذلك بانخفاض قدره 21% و17% على التوالي مقارنة بالأيام الثماني والعشرين السابقة لها (27 مارس الى 23 إبريل 2023).

تفاصيل البيان

ووفقًا لبيان المنظمة، اليوم الجمعة، جاء ذلك بناء على آخر تحديث حول تطورات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع مختلط على المستوى الإقليمي وذلك مع زيادات في الحالات المبلغ عنها في إقليم منظمة الصحة العالمية في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ وزيادة في الوفيات بسبب كورونا في إفريقيا والأمريكتين وجنوب شرق أسيا وغرب المحيط الهادئ.

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وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على المستوى العالمي منذ بداية انتشار الوباء وحتى 21 مايو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 766 مليون حالة إصابة مؤكدة بسبب كورونا وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

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