إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال حريق لحظي في أحد مطاعم العاصمة الرياض.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.