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تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية

إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال حريق لحظي في أحد مطاعم العاصمة الرياض.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

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