إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض

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أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة 3 أشخاص جراء اشتعال حريق لحظي في أحد مطاعم العاصمة الرياض.
وأفاد الدفاع المدني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.