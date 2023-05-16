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طال نقطة تابعة للجيش بقرية أبو صخير

إصابة 4 بهجوم إرهابي استهدف الجيش العراقي بكركوك

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
إصابة 4 بهجوم إرهابي استهدف الجيش العراقي بكركوك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلامية عراقية عن هـجوم عنيف، طال نقطة تابعة للجيش العراقي في قرية أبو صخير بغرب كركوك، وتم إصابة ٤ عناصر كحصيلة أولية.

تحييد خلية إرهابية

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي، أمس، تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش بقصفها جوًّا من طائرات إف 16، في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك.

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وأوضح الجيش، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المقرات التابعة لهم.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيانها: بناء على توجيهات قيادة العمليات المشتركة الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني في قواطع المسؤولية، واستمرارًا لنهج التعرض وملاحقة عناصر تنظيم داعش، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبفضل المتابعة الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت الطائرات الحربية ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك، وادي الشاي، باستخدام مقاتلات إف 16، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات التابعة لهم.

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