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التأكيد على أخذ جمیع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي

إصدار تصاريح حجاج الداخل بدءاً من يوم الغد

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
إصدار تصاريح حجاج الداخل بدءاً من يوم الغد
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنها ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الجمعة إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج العام الحالي.

وأضافت الوزارة، أن هذه الحالة تنطبق على من أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية.

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التسجيل لحجاج الداخل

وتابعت الوزارة، أن التسجيل سيكون متاحًا حتى السابع من شهر ذي الحجة لهذا العام، في حال توفر مقاعد في الباقات المخصصة لحجاج الداخل، ولم تشغر حتى التاريخ المحدد، بسبب عدم سداد الدفعات المالية أو إلغاء الحجز من قبل المواطنين والمقيمين، وسيتم طرح المقاعد مرة أخرى للحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق “نسك” الإلكتروني.

الحرص على أخذ اللقاحات

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت، الثلاثاء الماضي، تنبيها مهما للحجاج وضيوف بيت الله الحرام، بضرورة الحرص على أخذ جمیع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن بإذن الله.

وأوضحت الصحة، عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن حجز موعد الآن عبر تطبيق صحتي، وهناك 5 خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات، وهي فتح التطبيق والذهاب إلى “المواعيد” وحجز موعد جديد وحجز موعد حضوري ولقاحات الحج.

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