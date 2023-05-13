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أعلنت قناة “العربية” عن إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب، ما يسمح للمستخدمين بتتبع المسار.
وفي مارس الماضي، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
وتتضمن المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل المرحلة 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجمالها 86 مسارًا.