إضراب جديد في بريطانيا يتسبب في فوضى عارمة

يواجه ركاب السكك الحديدية في بريطانيا فوضى عارمة بسبب إضراب الآلاف من سائقي القطارات والعمال الآخرين في نزاع طويل بشأن الأجور.

إعاقة الخدمات

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ينظم أعضاء نقابة السائقين إضرابًا يوم الجمعة في أكثر من عشرة من مشغلي القطارات، مما يعيق الخدمات في جميع أنحاء البلاد، كما ستقام إضرابات أخرى يومي 31 مايو و 3 يونيو، وفي الوقت نفسه، سيضرب أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) غدًا السبت.

ويأتي ذلك في سياق مواصلة النقابات حملتها طويلة الأمد لزيادة الأجور أكبر مما تم عرضه، وقال ميك ويلان، الأمين العام لشركة أسليف المشاركة في الإضراب: لا نريد الإضراب، لا نريد إزعاج الركاب، فلدينا عائلات وأصدقاء يستخدمون السكك الحديدية أيضًا، ونؤمن بالاستثمار في السكك الحديدية من أجل مستقبل هذا البلد.

وتابع: لكن اللوم على هذا العمل يقع، بشكل عادل وصريح، على أقدام أرباب العمل الذين فرضوا أيدينا على هذا بسبب عنادهم، لقد كنا نتفاوض مع أرباب العمل لعدة أشهر مقابل أجر، ولسوء الحظ لم نصل لاتفاق.

تأثير سلبي على البطولة البريطانية

ولن تؤثر إضرابات السكك الحديدية على تنقلات الركاب اليومية فحسب، بل ستؤثر أيضًا على المسافرين من خارج ليفربول ولندن للمجيء إلى Eurovision نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مما تسبب في خيبة أمل وإحباط لمن خططوا للحضور، كما أنه سيزيد من العبء على الأفراد الذين فقدوا بالفعل آلاف الجنيهات في وقت يعاني من ضغوط مالية.