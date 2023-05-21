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يوفر مساحات أوسع للطائفيـن والمصلين وفق معايير عالية الجودة والدقة

إطلاق اسم الرواق السعودي على مبنى توسعة المطاف بالمسجد الحرام

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
إطلاق اسم الرواق السعودي على مبنى توسعة المطاف بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

مشروع الرواق السعودي

وبين الشيخ السديس أن الرواق السعودي الذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، أتى حين أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز ودعت الحاجة لبناء توسعة للمسجد الحرام لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، وبدأ العمل عليه في عهد الملك سعود عام 1370هـ/1900م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، ليستكمل تطويره في عهد الملوك فهد وعبدالله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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مساحة أوسع

وذكر الشيخ السديس أن الرواق السعودي يحيط بالرواق العباسي ليكون مكملًا له، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل، حيث يتكون من (٤) أدوار وهي الدور الأرضي، الدور الأول، الدور الثاني “الميزانين”، والسطح وأصبحت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي (۲۸۷۰۰۰) مصل، و(۱۰۷۰۰۰) طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.

وقال الرئيس العام: يوفر الرواق السعودي مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر كافة الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.

وفي ختام تصريحه سأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إنه سميع مجيب.

توسعة الحرم الرواق السعودي

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