Icon

العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا Icon إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات Icon توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل Icon الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية Icon الشباب قد يعاقب هتان باهبري Icon وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية Icon السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن Icon تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن Icon وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان Icon جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها مصر والإمارات والأردن

إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات
المواطن - واس

أطلقت وزارة الخارجية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

الخدمات القنصلية

يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

7 دول

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع
العالم

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع

العالم
شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول
صحة وطب‎

شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

صحة وطب‎
فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال
وظائف

فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب...

وظائف
الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب
الرياضة

الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد...

الرياضة
مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان
السعودية اليوم

مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

آخر الاخبار
الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان
السعودية اليوم

الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق