العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب
أطلقت وزارة الخارجية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).
يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).
وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).