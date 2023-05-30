إطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج الخميس المقبل

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاءً إعلاميًّا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

وسيتم في اللقاء استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.