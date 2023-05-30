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لاستعراض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

إطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج الخميس المقبل

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
إطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج الخميس المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاءً إعلاميًّا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

وسيتم في اللقاء استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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