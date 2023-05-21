إطلاق الهوية الإعلامية لموسم الحج 1444هـ تحت شعار أذن بالناس نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100% الدوام عبر منصة مدرستي في وادي الدواسر غدًا جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح نجم باريس سان جيرمان يقرب ميسي من الهلال
أطلقت وزارة الحج والعمرة – اليوم – هويتها الإعلامية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار ” أذّن بالناس”، عبر حساباتها الخمسة عشر في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم، ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.
وتهدف الهوية الإعلامية إلى تأكيد قيمة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج القادمين من كل فج عميق، عبر التعريف بالوزارة وأدوارها في قيادة الموسم وتنظيمه، فضلًا عن التثقيف بمناسك الحج وتوعية الحجاج بالخدمات والإجراءات والسلوكيات الصحيحة، في المجالات كافة بـ 14 لغة عالمية، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وزيادة الامتثال بالأنظمة والتعليمات.
وتتناول كذلك في نهايتها دعوة ضيوف الرحمن إلى إبلاغ أقاربهم وأصدقائهم بتجربتهم الإثرائية الروحانية الفريدة، في حين تتضمن الهوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة والحجاج القادمين إليها، 6 أنماط للمحتوى، تتنوع ما بين التعريفي، والتثقيفي، والتوعوي، والإخباري، بالإضافة إلى التفاعلي.
الجدير بالذكر أن إطلاق الهوية الإعلامية يأتي تزامنًا مع وصول أولى الرحلات الجوية لحجاج الخارج اليوم، القادمة إلى مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.