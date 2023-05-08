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ضمن الأنشطة اللاصفية الافتراضية

إطلاق برنامج تعليم المانجا لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
إطلاق برنامج تعليم المانجا لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية
المواطن - واس

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم برنامج “تعليم المانجا” لإنتاج القصص المصورة؛ لطلاب وطالبات التعليم العام في المراحل المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، وذلك ضمن الأنشطة اللاصفية الافتراضية المطبّقة في “منصة مدرستي”.

10 حلقات تعليمية

ويتكون البرنامج من 10 حلقات تعليمية، بُني محتواها وفق أفضل الممارسات، والمعايير العالمية من قبل خبراء في جامعات يابانية عريقة، وذلك بهدف تنمية قدرات الطلاب والطالبات في مجال الرسم على طريقة المانجا، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم أساسيات إنتاج القصص المصورة، كمهارات رسم الشخصيات، وكتابة ورسم أحداث القصة المصورة.

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فن ياباني

وتُعرف “المانجا” على أنها واحدة من أشكال الفن الياباني الذي يعتمد على الرسومات الكاريكاتورية، والكتب والروايات المصورة، وتختلف عن قصص الرسوم أو ما يُعرف بالكوميك (American comic books) في عدة جوانب، إذ أنها تُقرأ من الخلف للأمام ومن اليمين إلى اليسار، على عكس القصص المصورة التي تقرأ من الأمام إلى الخلف.

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ويأتي البرنامج امتداداً للشراكة القائمة بين وزارتيّ الثقافة والتعليم في إطار تفعيل استراتيجية تنمية القدرات الثقافية عبر إدراج الثقافة والفنون في التعليم العام، وانطلاقاً من أهمية التواصل الثقافي الحضاري، وتعزيز القيم الجمالية والفنية في رسومات القصص المصورة، وتحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع لإنتاج قصص مصورة بهوية ثقافية وطنية.

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