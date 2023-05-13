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تيسيرًا على ضيوف الرحمن من جمهوريّة السودان

إطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر أفراد

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
إطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر أفراد
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر المواطنين والمقيمين بالمملكة، تيسيرًا على ضيوف الرحمن من جمهوريّة السودان.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة، من خلال الرابط التالي : https://absher.sa

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توجيهات القيادة الرشيدة

وتابعت الوزارة: “بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله تم إطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر منصة أبشر أفراد الذين تعثرت عودتهم في الوقت الحالي”.

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وأضافت وزارة الحج والعمرة أن الخدمة تستهدف تمكين استضافة المعتمرين عبر ذويهم أو معارفهم من المواطنين أو المقيمين بالمملكة.

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