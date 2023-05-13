إطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر أبشر أفراد

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أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر المواطنين والمقيمين بالمملكة، تيسيرًا على ضيوف الرحمن من جمهوريّة السودان.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة، من خلال الرابط التالي : https://absher.sa
وتابعت الوزارة: “بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله تم إطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين عبر منصة أبشر أفراد الذين تعثرت عودتهم في الوقت الحالي”.
وأضافت وزارة الحج والعمرة أن الخدمة تستهدف تمكين استضافة المعتمرين عبر ذويهم أو معارفهم من المواطنين أو المقيمين بالمملكة.