تأتي هجمات الثلاثاء، بعدما أطلقت روسيا أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل عشرة أيام بعد فترة هدوء منذ أوائل مارس.

وقالت السلطات الأوكرانية، مساء الاثنين، إن روسيا أطلقت 60 طائرة مسيّرة انتحارية على أهداف أوكرانية، منها 36 في العاصمة كييف، وتم إسقاطها كلها، ومع ذلك أصاب الحطام عدداً من المباني، بينها مبانٍ سكنية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

احتفالات موسكو

وشب حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث أفاد مسؤولون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

وبالتزامن من التصعيد الروسي، تحتفل موسكو، اليوم الثلاثاء، بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكوب اللائمة فيه على أوكرانيا.