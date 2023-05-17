إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء في الرياض وجدة والظهران

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن موعد إطلاق معارض “السعودية نحو الفضاء” التي تقام بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية، حيث ستقام المعارض في مدينة الرياض وجدة والظهران، في الفترة من 21 مايو وحتى 2 يونيو المقبل.

فرص فريدة

وأوضحت الهيئة أن المعارض تسعى لتقديم فرص فريدة لاستكشاف قطاع الفضاء، والتعرف على الرحلات الفضائية وتاريخها، ورفع مستوى الاهتمام بالفضاء وعلومه وتخصصاته العلمية والتقنية لدى الأجيال الناشئة، وإبراز إسهامات المملكة البحثية وتأثيرها العلمي في هذا المجال.

ولفتت الهيئة إلى أن المعارض تقدم تجارب وفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار، حيث يتعرف الزوار على مستقبل الفضاء وتاريخه في المتحف البصري للمعرض، كما يستكشفون الفضاء وتجارب ألعاب الواقع الافتراضي، وتدريبات رواد الفضاء، وكذلك طريقة نومهم في الركن المخصص لها، فيما تخصص منطقة للإجابة عن أسئلة الزوار من مجموعة من العلماء والخبراء، إضافة إلى إقامة ورش عمل تعليمية وتثقيفية للطلاب.

مراحل المهمة العلمية

وبينت الهيئة أن المعارض تتيح لمختلف المهتمين متابعة البث المباشر لحدث الإطلاق ومراحل المهمة العلمية وكافة التجارب العلمية والتوعوية والتثقيفية التي يقدمها رواد الفضاء السعوديون من محطة الفضاء الدولية، ومواكبة كافة تفاصيلها حتى عودة الرواد إلى الأرض، فيما تقام المعارض في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد مقابل مركز الملك عبدالله المالي، وفي مدينة جدة في ساحة النورس بالواجهة البحرية، بينما تقام في مدينة الظهران بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

ودعت الهيئة الراغبين في زيارة المعارض التسجيل وحجز التذاكر المجانية عبر الرابط: https://riyadh.platinumlist.net/ar/saudi_towards_space.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال المعارض المصاحبة للمهمة العلمية إلى تعزيز الاهتمام الوطني بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم، فيما تقدم لهم المواكبة اللازمة لكافة تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية.