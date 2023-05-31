إطلاق نار أثناء الحديث عن جهود مكافحة الجريمة بمدينة أمريكية

وثق مقطع فيديو متداول مشهدًا محرجًا لمواطنة أمريكية سألوها في بث مباشر عن جهود إدارة مدينتها ممفيس، في الحد من انتشار الجريمة.

مفاجأة أثناء الحوار

وخلال الفيديو، وما إن بدأت السيدة الأمريكية بالحديث حتى سمعوا إطلاق نار كثيف.

وفي الفيديو، استلقى الجميع مباشرة على الأرض وقامت المواطنة بتخفيف رعب المذيع فقالت له: ابقَ مستلقيًا فقط، لا بأس.