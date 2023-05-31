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استلقى الجميع مباشرة على الأرض

إطلاق نار أثناء الحديث عن جهود مكافحة الجريمة بمدينة أمريكية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
إطلاق نار أثناء الحديث عن جهود مكافحة الجريمة بمدينة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مشهدًا محرجًا لمواطنة أمريكية سألوها في بث مباشر عن جهود إدارة مدينتها ممفيس، في الحد من انتشار الجريمة.

مفاجأة أثناء الحوار

وخلال الفيديو، وما إن بدأت السيدة الأمريكية بالحديث حتى سمعوا إطلاق نار كثيف.

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وفي الفيديو، استلقى الجميع مباشرة على الأرض وقامت المواطنة بتخفيف رعب المذيع فقالت له: ابقَ مستلقيًا فقط، لا بأس.

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