إطلاق نار على كنيس يهودي في تونس

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” عن إطلاق النار على كنيس يهودي بجزيرة جربة التونسية خلال وجود المئات من اليهود فيه لأداء “حج الغريبة”.

لا توجد إصابات

من جانبه أكد “راديو شالوم” الإسرائيلي أنه “لا إصابات في صفوف حجاج الغريبة وسماع دوي إطلاق للنار على مستوى موقف السيارات” المحاذي.

بدورها أوردت إذاعة “موزاييك” التونسية أن عملية تبادل إطلاق نار جارية بميناء بجربة، بعد العثور على عون أمن بمركز الميناء مقتولًا، وسلاحه مفقود.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن قوّات الأمن تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على مرتكب جريمة قتل عون الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

ليست عملية إرهابية

وخلافًا لما يتم تداوله في الإعلام العبري، ليس هناك أي عملية إرهابية في جربة، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأوضحت أن الحادثة تتعلق بعون أمن طعن زميله فتمت تصفيته بإطلاق النار عليه.

وتابعت أن إطلاق النار كان في ميناء جربة بالقرب من الكنيس اليهودي وليس في محيطه.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، والذي يعود تاريخه إلى ما يزيد على 2500 عام، أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.