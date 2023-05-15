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حسبما كشفت الشرطة

إطلاق نار في نيومكسيكو الأمريكية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
إطلاق نار في نيومكسيكو الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الشرطة الأمريكية عن إطلاق نار في مدينة فارمينغتون بولاية نيومكسيكو، اليوم الاثنين.

اعتقال طفلتين

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقال طفلتين في الثالثة عشرة من العمر، بعد إعلان رغبتهما في قتل المتواجدين بمدرستهما، الجمعة المقبل.

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وأعلن قائد شرطة مقاطعة ليك بولاية فلوريدا، أنه تم اعتقال الطفلتين أثناء تواجدهما في المدرسة، عقب تلقي بلاغ عن اعتزامهما تنفيذ جريمة قتل جماعي.

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ووفقًا لفوكس نيوز، كتبت الطفلتان على مرآة حمام المدرسة “إطلاق النار في المدرسة يوم الجمعة، الساعة 2، الجميع أموات”، وهي الرسالة التي قرأتها إحدى الطالبات لتقوم بإبلاغ المسؤولين في المدرسة الذين بدورهم تواصلوا مع الشرطة.

 

 

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