إعفاء المنشآت متناهية الصغر من معاملة ديون المكلفين

كشف مدير إدارة الدراسات الزكوية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد السنيدي، أنه يتم استثناء المنشآت متناهية الصغر من معاملة “ديون المكلفين”.

جاء ذلك خلال حديثه بورشة عمل بعنوان “المعاملة الزكوية لديون المكلفين” التي نظمتها غرفة الشرقية.

وأوضح السنيدي أن المعاملة الزكوية لديون المكلفين تتعلق بماسكي الدفاتر التجارية، باستثناء المكلفين “التقديري” مثل المنشآت متناهية الصغر، والتي تتعامل وفقًا لقواعد “التقديري”.

حساب زكاة المكلفين

ولفت إلى أن حساب زكاة المكلفين يتركز على 6 أشياء هي: الشخصية الاعتبارية (معاملة المكلف باعتباره شخصية مستقلة عن ملاكه وبذمة مالية مستقلة)، واعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية (حساب الزكاة وفق المقيم الظاهرة في القوائم المالية في تاريخ حلول الزكاة طبقًا لقياسها وفق المبادئ والمعايير المحاسبية سواء بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية أو غير ذلك).

كما أوضح أن من ضمنها أيضًا تاريخ حلول الزكاة (تعيين تاريخ لحساب الزكاة كل عام يكون امتدادا لنهاية آخر عام زكوي حوسب عن المكلف، والمال المستفاد (النظر للمال في نهاية تاريخ حلول الزكاة)، وحماية الوعاء من الدين طويل الأجل، والدين على المكلف يمنع الزكاة.