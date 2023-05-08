إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التسجيل وذلك عبر نظام نور، يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة عبر حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” على موقع “تويتر”، أن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.

مبلغ الضمان

وكانت البنوك والمصارف، أودعت في 30 إبريل الماضي، مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023، في حسابات المستفيدين.

يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: