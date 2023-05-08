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عبر التسجيل من خلال نظام نور

إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم النقل المدرسي العام المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التسجيل وذلك عبر نظام نور، يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل.

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وأكدت الوزارة عبر حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” على موقع “تويتر”، أن المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.

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مبلغ الضمان

وكانت البنوك والمصارف، أودعت في 30 إبريل الماضي، مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023، في حسابات المستفيدين.

يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

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