إعلامي مغربي ينصح محمد صلاح: عليك الاحتراف في برشلونة أو الريال

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وجه الإعلامي المغربي أشرف بن عياد نصيحة إلى اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بشأن مصيره مع الفريق الإنجليزي.
وتحدث أشرف بن عياد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” على صلاح أن يفكر في مسيرته، وأن يلعب في ريال مدريد أو برشلونة، أعطى كل ما لديه في ليفربول، من يلعب لـ برشلونة أو ريال مدريد مسيرته ناقصة بكل صراحة ومع احترامي لكل الأندية الإنجليزية، كل النجوم الكبار مروا من الغريمين ليونيل ميسي ومارادونا ورونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو وزيدان، ويوهان كرويف، سيخرج المشجع المصري ربما معترضًا، لكن هذا رأيي المتواضع، خمس دقائق في برشلونة أو الريال أهم عندي من 50 مباراة مع الأندية الأخرى.
وواصل أشرف بن عياد: ” أنا من أكثر الناس المحروقين على عدم انتقال محمد صلاح لـ ريال مدريد أو برشلونة ياسيدي لا تريد برشلونة؟، اذهب إلى ريال مدريد لكن حرام نجم كبير مثل صلاح وبهذه القيمة ووصل لكي ينافس على الجوائز الفردية مع الأساطير ما يمر من الليجا وتحديدًا من أحد كبيري إسبانيا، والله أتمنى يتحقق هذا يومًا ما”.
وكان صلاح توجه باعتذار لجماهير ليفربول بعدما تأكد عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023/2024، حيث تأهل عن الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري الأبطال كل من نيوكاسل يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
أنا من أكثر الناس المحروقين على عدم انتقال صلاح لريال مدريد او برشلونة، يا سيدي لا تريد البارسا؟ اذهب للريال ، لكن حرام نجم كبير جدا بهذه القيمة ووصل لكي ينافس الأساطير على الجوائز الفردية ما يمر من الليغا و تحديدا من احد كبيري اسبانيا. و الله اتمنى يتحقق هذا يوما ما .
— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 25, 2023