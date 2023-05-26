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معللًا بأن النجم المصري قدم كل ما لديه مع ليفربول

إعلامي مغربي ينصح محمد صلاح: عليك الاحتراف في برشلونة أو الريال

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
إعلامي مغربي ينصح محمد صلاح: عليك الاحتراف في برشلونة أو الريال
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإعلامي المغربي أشرف بن عياد نصيحة إلى اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بشأن مصيره مع الفريق الإنجليزي.

وتحدث أشرف بن عياد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” على صلاح أن يفكر في مسيرته، وأن يلعب في ريال مدريد أو برشلونة، أعطى كل ما لديه في ليفربول، من يلعب لـ برشلونة أو ريال مدريد مسيرته ناقصة بكل صراحة ومع احترامي لكل الأندية الإنجليزية، كل النجوم الكبار مروا من الغريمين ليونيل ميسي ومارادونا ورونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو وزيدان، ويوهان كرويف، سيخرج المشجع المصري ربما معترضًا، لكن هذا رأيي المتواضع، خمس دقائق في برشلونة أو الريال أهم عندي من 50 مباراة مع الأندية الأخرى.

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محمد صلاح والدوري الإسباني

وواصل أشرف بن عياد: ” أنا من أكثر الناس المحروقين على عدم انتقال محمد صلاح لـ ريال مدريد أو برشلونة ياسيدي لا تريد برشلونة؟، اذهب إلى ريال مدريد لكن حرام نجم كبير مثل صلاح وبهذه القيمة ووصل لكي ينافس على الجوائز الفردية مع الأساطير ما يمر من الليجا وتحديدًا من أحد كبيري إسبانيا، والله أتمنى يتحقق هذا يومًا ما”.

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اعتذار صلاح

وكان صلاح توجه باعتذار لجماهير ليفربول بعدما تأكد عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023/2024، حيث تأهل عن الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري الأبطال كل من نيوكاسل يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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