إعلان الموافقة على عودة سوريا للجامعة العربية بـ شروط

أعلن وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، عن أنهم اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية، دون الإعلان عن تفاصيل تلك الشروط.

اجتماع طارئ

وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم الطارئ اليوم، أنه تم الاتفاق على مشروع قرار باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارًا من اليوم الموافق 7 مايو.

وشهد الاجتماع الطارئ أيضًا الموافقة على مشروع قرار بتشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان، ورفض أي تدخلات في الشأن الداخلي السوداني.

عضوية سوريا

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريحات سابقة إن دمشق ستتمكن قريبًا من العودة إلى الجامعة، مع ذلك فهناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، مضيفًا أن لديها ما يكفي من الأصوات بين الأعضاء لاستعادة مقعدها.

وكان وزراء خارجية كل من الأردن والمملكة والعراق ومصر وسوريا عقدوا اجتماعاً تشاورياً الأسبوع الماضي لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط السلطات السورية سيطرتها على كامل الأراضي، وحسم مسألة تهريب المخدرات.

العودة السورية للحضن العربي

أتى ذلك، بعد لقاء آخر عقد في منتصف أبريل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، شاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة. واتفق فيه على أهمية وجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية.

يذكر أن الجامعة العربية كانت علقت عضوية دمشق في نوفمبر 2011، وفرضوا عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر العنف في البلاد.