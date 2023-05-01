إعلان هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

أعلنت السودان، اليوم الاثنين، عن هدنة جديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دخلت حيز التنفيذ لمدة 3 أيام.

وساطة سعودية

وكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة بناءً على وساطة سعودية أمريكية، بحسب ما جاء في بيان له. وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده رصد محاولة هجوم على بعض المواقع، وشدد على جاهزيته للتعامل مع أي خروقات للهدنة.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة. وأضافت: “نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

إغلاق المجال الجوي

وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات. ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي اليوم الأحد في منتصف الليل (22:00 غرينتش).

وتصاعدت أعمدة الدخان من وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان. وكانت الخرطوم شهدت غارات جوية وإطلاق نار متقطعاً رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال، وسط تحذيرات من تطور القتال لحرب أهلية.

حريق البنك المركزي

وأظهرت صور متداولة حريقاً في فرع لبنك السودان المركزي، وسط استمرار الاشتباكات في منطقتي المهندسين وصالحة بالخرطوم، وشهدت السودان انفجارات وتبادل إطلاق النار في محيط القيادة العامة بالجيش، وقامت وحدات من الجيش بعمليات تمشيط في منطقة حلفايا بالخرطوم بحري.

وقد غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.