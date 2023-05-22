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بعد اندلاع حريقين في أقل من أسبوع

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات الخرسانية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات الخرسانية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قيام أمانة جدة بإغلاق معظم مداخل سوق الصواريخ الواقعة في جنوب المحافظة، باستخدام “الصبات الخرسانية”، وذلك عقب اندلاع عدة حرائق بسوق الصواريخ مؤخرًا.

ويُظهر الفيديو إغلاق مداخل السوق، التي تحتوي على مئات المحال المتخصصة في مختلف أنواع البضائع خاصة المخفضة، باستخدام الصبات الخرسانية.

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بدورها لم تفصح أمانة جدة عن سبب الإغلاق بشكل رسمي، ولم تنشر أو تعلن عنه بشكل رسمي، وإن كان يأتي بعدما شهدته السوق من اندلاع حريقين كبيرين في أقل من أسبوعين.

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حرائق سوق الصواريخ

يشار إلى أنه في يوم 12 مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، خلال الساعات الأولى من اليوم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على «تويتر» وقتها، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبعدها بأيام قليلة وتحديداً يوم 21 مايو الجاري، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقاً نشب في سوق الصواريخ.

 

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