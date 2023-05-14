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بهدف التأهيل والتطوير

إغلاق طريق محمد بن سلمان في الخرج بشكل مؤقت

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
إغلاق طريق محمد بن سلمان في الخرج بشكل مؤقت
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة الخرج عن إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشكل مؤقت.

وقالت بلدية محافظة الخرج في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه تم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشكل مؤقت، ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالله شمالًا حتى نهاية الطريق جنوبًا، وكذلك إغلاق تقاطع طريق عمرو بن العاص.

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ونوهت البلدية، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك بهدف التأهيل والتطوير وربط الطريق بجنوب المحافظة.

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