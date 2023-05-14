إغلاق طريق محمد بن سلمان في الخرج بشكل مؤقت

أعلنت بلدية محافظة الخرج عن إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشكل مؤقت.

وقالت بلدية محافظة الخرج في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه تم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشكل مؤقت، ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالله شمالًا حتى نهاية الطريق جنوبًا، وكذلك إغلاق تقاطع طريق عمرو بن العاص.

ونوهت البلدية، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك بهدف التأهيل والتطوير وربط الطريق بجنوب المحافظة.