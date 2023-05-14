إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

أغلقت مراكز الاقتراع التركية أبوابها، اليوم الأحد، بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات، ومن ثم إعلان بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

تصريحات أردوغان

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاته اليوم، إنه تمت عملية التصويت بما يليق بديموقراطيتنا.

وأضاف أردوغان: “حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية”.

إقبال كبير

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأكد أن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية. تصويت تاريخي

وبدأ الأتراك صباح اليوم التصويت في الانتخابات الأكثر محورية في تاريخهم الحديث، وصوتوا في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.