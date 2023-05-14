Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شهدت إقبالًا كبيرًا بين الناخبين

إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت مراكز الاقتراع التركية أبوابها، اليوم الأحد، بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات، ومن ثم إعلان بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

تصريحات أردوغان

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاته اليوم، إنه تمت عملية التصويت بما يليق بديموقراطيتنا.

قد يهمّك أيضاً
عيد الأم أسوأ موسم عمل للمطاعم الأمريكية

عيد الأم أسوأ موسم عمل للمطاعم الأمريكية

ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض

ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض

وأضاف أردوغان: “حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع وعليكم أن تستمروا بحماية إرادة شعبنا حتى إعلان النتائج النهائية”.

قد يهمّك أيضاً
18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

نيران تنفجر من بئر مياه في تونس

نيران تنفجر من بئر مياه في تونس

إقبال كبير

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأكد أن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية.

تصويت تاريخي

وبدأ الأتراك صباح اليوم التصويت في الانتخابات الأكثر محورية في تاريخهم الحديث، وصوتوا في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وأدلى أردوغان بصوته في مدينة إسطنبول، فيما أدلى مرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو بصوته في العاصمة أنقرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم