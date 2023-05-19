Icon

عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل Icon الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف Icon وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ27 Icon اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon خالد الغامدي: وجود أشباه اللاعبين في الشباب سببه عدم الدعم ! Icon النواب الأمريكي يتوقع انفراجة بشأن سقف الدين Icon عبدالله بن بندر يرعى حفل تخرج كلية الملك خالد العسكرية Icon خسارة ريال مدريد برباعية تضع بنزيما في أزمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
العالم
حصاد اليوم
بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة

إغلاق مراكز فحص كورونا في الأردن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
إغلاق مراكز فحص كورونا في الأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، عن إغلاق مراكز الفحص الخاصة بسحب عينات فيروس كورونا؛ بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

الفحص السريع

كما قرر الهواري اعتماد فحص (بي سي آر) إيجابي لصرف علاج كورونا، واعتماد نتيجة الفحص السريع لصرف العلاج في الحالات الطارئة، إضافة إلى إلغاء الإجازات المرضية المحددة بخمسة أيام لمصابي كورونا على أن يتم منح الإجازات المرضية حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة سابقًا.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب

وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب

أمنيات ودعوات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

أمنيات ودعوات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

وبحسب الهواري، أوصت لجنة الأوبئة، بتشجيع الفئات ذات الاختطار المرتفع على تلقي مطعوم كورونا والجرعات المعززة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إلغاء إصدار التقرير اليومي والأسبوعي لفيروس كورونا والتعامل معه، كما يتم التعامل مع رصد الأمراض المعدية من خلال برنامج رصد الأمراض التنفسية.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يتفوق على الهلال بثنائية في الشوط الأول

الاتحاد يتفوق على الهلال بثنائية في الشوط الأول

العالم بانتظار كارثة اقتصادية محتملة خلال الأسبوعين القادمين

العالم بانتظار كارثة اقتصادية محتملة خلال الأسبوعين القادمين

جاءت القرارات بناء على صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية