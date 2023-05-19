إغلاق مراكز فحص كورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، عن إغلاق مراكز الفحص الخاصة بسحب عينات فيروس كورونا؛ بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

الفحص السريع

كما قرر الهواري اعتماد فحص (بي سي آر) إيجابي لصرف علاج كورونا، واعتماد نتيجة الفحص السريع لصرف العلاج في الحالات الطارئة، إضافة إلى إلغاء الإجازات المرضية المحددة بخمسة أيام لمصابي كورونا على أن يتم منح الإجازات المرضية حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة سابقًا.

وبحسب الهواري، أوصت لجنة الأوبئة، بتشجيع الفئات ذات الاختطار المرتفع على تلقي مطعوم كورونا والجرعات المعززة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إلغاء إصدار التقرير اليومي والأسبوعي لفيروس كورونا والتعامل معه، كما يتم التعامل مع رصد الأمراض المعدية من خلال برنامج رصد الأمراض التنفسية.

جاءت القرارات بناء على صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية.