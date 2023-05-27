إقالة أوليفر كان وصالحميدزيتش بعد التتويج بـ الدوري الألماني

أعلن مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، إقالة كل من أوليفر كان من منصبه كمدير تنفيذي للنادي وحسن صالحميديتش كمدير رياضي للنادي، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الألماني اليوم بعد الفوز على فريق كولن، بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ34 والأخيرة.

وقررت إدارة البايرن، تعيين يان كريستيان دريسن كمدير تنفيذي جديد للنادي، حيث سبق له العمل كنائب لرئيس النادي في الـ10 سنوات الأخيرة.

وعلق دريسن بعد توليه المنصب جديدًا قائلًا: “أريد بداية أن أشكر كل إدارة بايرن ميونخ على ثقتهم في شخصي لتولي هذا المنصب، وأنا متطلع للمهمة الجديدة مع الفريق”.

بطل الدوري الألماني

وفاز البايرن بلقب الدوري الألماني موسم 2022/2023، للسنة الـ11 على التوالي بعد الفوز على فريق كولن حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق كولن في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة الـ80.

وعند حلول الدقيقة الـ90، نجح اللاعب جمال موسيالا في إحراز الهدف الثاني للبايرن ليُهدي الفوز واللقب للفريق البافاري.

البايرن في الصدارة

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 71 نقطة في صدارة الدوري الألماني ومتوجًا باللقب رقم 32 في تاريخه وللموسم الـ11 على التوالي، بينما تجمد رصيد فريق كولن عند 42 نقطة في المركز الـ11.

ونجح المدرب الألماني توماس توخيل في تحقيق أول بطولة له مع بايرن ميونخ، بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لمواطنه نايجل ناجلسمان.