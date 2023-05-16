إقالة رئيس الحكومة الليبية وإحالته للتحقيق

إستونيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030 أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد
أقال البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق بعد أكثر من عام على تعيينه في منصبه.
وأفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
ولم يوضح بليحق أسباب القرار، لكن البرلمان الليبي ناقش في جلسة اليوم بندًا يتعلق بأداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة في مطلع مارس من العام الماضي، وفق بليحق.
وكان باشاغا قد قرر أمس الاثنين في خطاب موجه إلى أعضاء مجلس النواب نشرته الحكومة على صفحتها في فيسبوك تكليف نائبه علي القطراني، بتسيير مهام الحكومة الليبية مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، دون إبداء الأسباب.
وعين مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرق البلاد في فبراير من العام الماضي فتحي باشاغا، رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية لتحل محل حكومة عبدالحميد الدبيبة، وقيادة المرحلة السياسية وصولًا إلى الانتخابات العامة.