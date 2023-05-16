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بعد أكثر من عام على تعيينه في منصبه

إقالة رئيس الحكومة الليبية وإحالته للتحقيق

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
إقالة رئيس الحكومة الليبية وإحالته للتحقيق
المواطن - فريق التحرير

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أقال البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق بعد أكثر من عام على تعيينه في منصبه.

تفاصيل الإقالة

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

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ولم يوضح بليحق أسباب القرار، لكن البرلمان الليبي ناقش في جلسة اليوم بندًا يتعلق بأداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة في مطلع مارس من العام الماضي، وفق بليحق.

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تكليف نائبه

وكان باشاغا قد قرر أمس الاثنين في خطاب موجه إلى أعضاء مجلس النواب نشرته الحكومة على صفحتها في فيسبوك تكليف نائبه علي القطراني، بتسيير مهام الحكومة الليبية مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، دون إبداء الأسباب.

وعين مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرق البلاد في فبراير من العام الماضي فتحي باشاغا، رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية لتحل محل حكومة عبدالحميد الدبيبة، وقيادة المرحلة السياسية وصولًا إلى الانتخابات العامة.

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